Kim erhielt „hervorragenden“ Brief von Trump

Der Bericht über den Brief aus Washington erfolgte nur zwei Tage nach dem Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Nordkorea. Zum Abschluss des Besuchs hatte Kim am Freitag die „unerschütterliche“ und „unabänderliche“ Freundschaft beider Länder hervorgehoben. Der erste Besuch eines chinesischen Staatschefs in Nordkorea seit 14 Jahren stand für die wieder enger werdenden Beziehungen der historischen Verbündeten. Beobachter sahen in Xis Besuch den Versuch, Trump eine Woche vor dem G20-Gipfel in Japan an den Einfluss Pekings auf Nordkorea zu erinnern.