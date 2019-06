Trabrennsport vor Europacup in Wels unter Beschuss

Wenn das so weitergeht, ist es uns bald nicht mehr möglich, Trabrennen zu veranstalten“, stöhnt mit Karl Moisl der Chef der Welser Trabrennbahn vor den Samstag startenden Europacup-Rennen in Rosenau. Und spricht damit die immer strenger werdenden Tierschutz-Bestimmungen an. So wurde den Trabern ein Forderungskatalog mit 30 einzuhaltenden Punkten vorgelegt.