Elses fulminante Auferstehung

„Fräulein Else“, das ist kunstvoller Monolog, der in die Literaturgeschichte eingegangen ist. Der oberösterreichische Dramatiker Thomas Arzt hat sich aber getraut, in seiner neuen Version des Klassikers genau damit zu brechen. Er teilte den zerrissenen Charakter der jungen Frau, die in moralischem Dilemma steckt, auch physisch in drei Teile. Lässt drei Else-Darstellerinnen miteinander, gegeneinander, parallel verzweifeln. Eine Naturgewalt ist Henriette Heine als wagemutige, zornige, frühreife Else. Maria Lisa Huber zeigt Elses schüchterne, brave, nach Anerkennung dürstende Seite. Und Soffi Schweighofer bringt Angst und Zweifel in dem 15-jährigen Mädchen zum Vorschein, das auch in der modernen Version entscheiden muss, ob es auf das unmoralische Angebot eines alten Mannes eingeht, um ihrem Vater zu helfen.