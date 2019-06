Alpinkompetenz seit 150 Jahren

Denn für Peter ist es die Aufgabe der Bergführer, den Menschen, die sich ihnen anvertrauen, die Schönheit und Einzigartigkeit der Bergwelt rund um den Großglockner zu zeigen. „Viele, die mit mir auf dem Gipfel waren, sind danach zu anderen Menschen geworden, denn wenn es im Fels gefährlich wird, werden Menschen demütig und sind voller Respekt gegenüber der Schöpfung“, so Ponholzer, der sich bereits auf das große 150-Jahr-Jubiläum freut, das am 19. und 20. Juli in Kals am Großglockner gefeiert wird.