Junger Autolenker (21) prallt gegen Baum - tot!

Der 21-Jährige fuhr demnach mit seinem Pkw gegen 23.30 Uhr auf der B 92 von Neumarkt in der Steiermark kommend in Richtung Mühlen. In einer starken Rechtskurve kam das Fahrzeug links von der feuchten Fahrbahn ab, prallte gegen eine ansteigende Straßenböschung und überschlug sich mehrmals. Nach circa 50 Metern prallte das Fahrzeug gegen einen Baum und kam seitlich zu liegen.