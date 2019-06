Mietwohnungen schon zu teuer für Landes-Förderung

7,4 Euro im Schnitt

„Günstigere Wohnungen sind aber am Markt kaum noch verfügbar, wie die Zahlen des Immobilienpreisspiegels belegen“, so Makor. Demnach kostet die Durchschnittswohnung in Oberösterreich 7,4 Euro je Quadratmeter, in Linz sogar 9,5 Euro.