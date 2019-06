Vier Mordanklagen wegen MH17-Abschuss

Russland kritisiert „Einseitigkeit“ der Ermittlungen

Russland kritisierte die Ermittlungen zum Abschuss der Passagiermaschine unterdessen als einseitig. „Wir hatte keine Möglichkeit, an den Ermittlungen zu dieser furchtbaren Katastrophe teilzunehmen, obwohl wir das von Anfang an angeboten hatten“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch. Zu den in Medien genannten vier mutmaßlichen Verantwortlichen sagte er, dass sein Land die offizielle Mitteilung der Untersuchungskommission abwarte, bevor man sich zu einer Stellungnahme hinreißen lasse.