US-Patient nach Stuhltransplantation gestorben

Speziell aufbereiteter Kot soll Darmflora heilen

Bei Stuhltransplantationen wird speziell aufbereiteter Kot aus dem Darm eines Spenders in den eines Patienten verpflanzt, damit dieser eine gesunde Darmflora bekommt. In mehreren anderen Fällen konnten Patienten geheilt werden, die an einer schweren Erkrankung litten, die durch das Bakterium Clostridium difficile ausgelöst wird. Bei gesunden Menschen ist es ein harmloses Darmbakterium. Ist die Darmflora aber durch bestimmte Antibiotika beschädigt, kann sich Clostridium difficile vermehren und Gifte ausscheiden, die zu einer schweren Durchfallerkrankung führen. Unter Umständen kann diese auch tödlich enden.