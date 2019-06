Russische Propaganda sollte EU-Wahl beeinflussen

Zugleich erneuerte die Kommission ihren Appell an Facebook, Twitter und Google, ihre Bemühungen im Kampf gegen Fake News auszubauen. Zwar seien auch im Mai Fortschritte erzielt worden. Dennoch müsse vor allem in Sachen Transparenz von Werbeanzeigen mehr getan werden. Auch solle die Zusammenarbeit mit unabhängigen Fakten-Checkern ausgebaut werden. Wissenschaftler müssten Zugang zu entscheidenden Daten bekommen. King kritisierte zudem, dass Werbe-Verzeichnisse in Deutschland zwar Anzeigen für das Online-Spiel „Dungeons and Dragons“ enthielten, viele Anzeigen der AfD jedoch nicht.