„Aus Vollidioten keine Märtyrer machen!“

„Das ist kein Ruhmesblatt für Österreich“

Dass die Rechten in Österreich längst etabliert sind, wie „Spiegel“-Journalist Haznain Kazim feststellt, sei für Österreich „kein Ruhmesblatt“. Meinl-Reisinger will Menschen nicht gegeneinander ausspielen und spricht sich dafür aus, Probleme wahrzunehmen und Lösungen anzubieten. „Der politische Islam ist zum Beispiel ein Thema, über das wir ganz offen reden müssen, gerade als Liberale. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass menschenverachtende Sprache und Positionen in die Mitte der Gesellschaft gelangen.“ Sie spricht etwa auch die Umbenennung der Erstaufnahmestelle Traiskirchen in „Ausreisezentrum“ an, mit der Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) für Aufregung sorgte.