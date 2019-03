Umstrittene Ausreisezentren starten ab heute

Startschuss für die umstrittene Umbenennung von Erstaufnahme- zu Ausreisezentren. Das eindeutige Signal von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) an Asylwerber, rascher zu gehen, gilt ab heute in Traiskirchen und Thalham. Asylwerber erhalten ab sofort auch Zustimmungserklärungen zur Anwesenheitsverpflichtung - in 28 Sprachen übersetzt. Indes gibt es Wirbel um eine seltsame Abschiebestatistik.