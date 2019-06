Teenager-Party eskaliert: Polizei löst Feier auf

In der Nacht auf Samstag wollte die junge Frau in einem Gemeinschaftshaus in Grünstadt im Bundesland Rheinland-Pfalz ihren Geburtstag feiern. Doch es kam eine unüberschaubare Horde an Menschen, die Gastgeberin und ihr Vater waren mit der ungebetenen Meute heillos überfordert. Auch Anrainer waren von den jungen, großteils betrunkenen Menschen genervt - es gingen zahlreiche Beschwerden wegen Ruhestörung bei der Polizei ein.