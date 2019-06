Systeme aus „lenkenden“ Betonwänden für Straßen

Der Baustoffhersteller Kirchdorfer Gruppe, zu dem das Kirchdorfer Zementwerk gehört, ist heute in 13 Ländern vertreten. Ein Erfolgsprodukt ist der Delta Bloc: „Die Betonteile für Straßen sind mit Kupplungen und Zugbändern verbunden“, sagt Matthias Pfützner, Konzern-Sprecher und Geschäftsführer des Kirchdorfer Zementwerks. Die Leitwände bleiben beweglich, lenken Anprallenergie fahrzeugschonend um. Nun wurde der größte Einzelauftrag - Volumen 100 Millionen Euro - der Baugeschichte an Land gezogen: „Wir statten in Rumänien 1000 Straßenkilometer mit Delta Bloc-Systemen aus.“ Aus dem Kremstal kommen Lizenz und Knowhow, produziert wird mit Firmen vor Ort.