Schreckmoment: Alonso-Rückkehr mit einer Pirouette

Eng gegen Lietz

Vier Österreicher sind ebenfalls am Start: In der LMP2 René Binder, in der GT-Pro duellieren sich DTM-Held Philipp Eng (BMW) und Dreifach-Sieger Richard Lietz (Porsche). Letzterer meint trocken: „Ich freu mich über Philipps Erfolge in der DTM, aber in Le Mans bin ich mir selbst der Nächste.“ Bei den GT-Amateuren fährt Mathias Lauda für Aston Martin.