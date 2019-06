Diebische Putzfrau (46) erbeutete 17.000 Euro

Die Frau verfolgte zwei Strategien: Einerseits bot sie im Internet ihre Dienste aus Reinigungskraft an und konnte so aus zwei Wohnhäusern in Ried im Traunkreis sowie in KirchhamBargeld und hochwertige Schmuckstücke der Besitzer erbeuten. Vom Inhaber eines dritten Hauses in Laakirchen verlangte sie Vorauskasse. Allerdings kam sie dann nie dorthin, um mit dem Putzlappen sauber zu machen. Bei weiteren fünf Welser Haushalten gab sich die 46-Jährige als Pflegerin einer Hilfsorganisation aus und stahl ebenfalls Bares und Schmuck.