Roboter vertritt kranke Schüler in der Klasse

Roboter als Stellvertreter‘

Der kleine Avatar, den Dominik über ein Tablet steuern kann, sitzt dabei als sein Stellvertreter im Klassenzimmer: Per Emoticon kann Dominik anzeigen, ob er glücklich, verwirrt oder traurig ist. Er kann den Kopf des Roboters drehen und über die eingebaute Kamera in der Klasse herumschauen oder im Flüstermodus mit dem Sitznachbar tratschen. Ein blinkendes Lämpchen bedeutet, dass Dominik aufzeigt und der Klasse etwas sagen möchte; ein blaues Licht zeigt an, wenn er gerade erschöpft ist und deshalb nicht aktiv am Unterricht teilnehmen will.