Keine FPÖ-Ehren für Strache zum 50. Geburtstag

„Kurz plant Chaos-Koalition mit Grünen und NEOS“

Dass er trotz seiner derzeit fehlenden politischen Aufgaben schon voll im Nationalratswahlkampf steckt, unterstrich er in zwei weiteren Postings, in denen er die ÖVP und Kurz scharf angreift. So unterstellte Strache dem türkisen Obmann, eine „Chaos-Koalition“ mit den Grünen und den NEOS zu planen. „Das bedeutet für Österreich eine unverantwortliche Willkommenspolitik, mehr Zuwanderung, eine Kürzung von Pensionen, weniger Sozialleistungen für Österreicher und eine zusätzliche Belastung für Autofahrer“, schrieb Strache.