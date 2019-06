„Dr. Google“ sollte man nicht allzu viel vertrauen

Online-Diagnose macht noch kränker

Auch Peter Niedermoser (58), Präsident der Ärztekammer unterstreicht: „Viele Patienten setzen sich mit ihren Symptomen auseinander, bevor sie zum Arzt kommen. Sie entwickeln durch das Internet Ideen, was ihnen fehlen könnte. Oft ist es schwierig, sie davon zu überzeugen, dass das aber nicht die richtige Diagnose ist.“ Eine Online-Diagnose kann Ängste schüren: „Das macht womöglich noch kränker“, warnt Hutgrabner. Die heimische Ärzteschaft spricht von einem „Nocebo-Effekt“, in Anlehnung an „Placebo“.