Das ist die perfekte Sommer-Bettwäsche

Im Sommer würden wir am liebsten ohne Bettdecke schlafen. Doch ganz so gesund ist das auch nicht, denn beim Schlafen verliert der Körper Flüssigkeit, die von einem Textil-Stoff aufgenommen werden sollte. Es bedarf also eines atmungsaktiven, feuchtigkeitsregulierenden Stoffes wie zum Beispiel „Seersucker“. Dabei handelt es sich „Kreppgewebe“, welches für besonders angenehmen Schlaf sorgt.