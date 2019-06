Zehn Kandidaten für Nachfolge von May nominiert

Mit dem Ende der Nominierungsfrist startet zunächst der Auswahlprozess in der Tory-Fraktion. In mehreren Wahlgängen, bei denen jeweils der schwächste Kandidat ausscheidet, sollen sich die zwei Bewerber mit der größten Unterstützung herauskristallisieren. Um Johnson als Parteichef zu verhindern, wären taktische Manöver seiner Rivalen erforderlich, damit er sich gar nicht erst in die Schlussauswahl schafft. Beobachter gehen nämlich davon aus, dass er die Abstimmung der Parteimitglieder haushoch gewinnen dürfte.