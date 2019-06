Theresa May gab ihr Amt als Parteichefin ab

Die britische Premierministerin Theresa May ist am Freitag nach knapp drei Jahren offiziell von ihrem Posten als Parteichefin der Konservativen zurückgetreten. Sie informierte die Tories auf unspektakuläre Weise durch einen Brief formell darüber. Angekündigt hatte sie den Rücktritt bereits vor zwei Wochen. Gleichzeitig beginnt die Ausschreibung für einen Nachfolger. Der Sieger des mehrstufigen Prozesses soll bis Ende Juli feststehen - und wird May dann auch an der Regierungsspitze ablösen.