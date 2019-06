Kickls Cousine will für die Grünen in Nationalrat

In ihrem Blog schreibt sie an ihren „Lieben Cousin Herbert“

Die 48-jährige Wienerin und Mutter von zwei Söhnen hat sich von FPÖ-Kickl nicht nur distanziert, sondern in ihrem Blog auch immer wieder offen Kritik an ihm geübt. Nun kandidiert sie für die Wiener Liste zur NR-Wahl, neben zehn weiteren Frauen, darunter auch Sigrid Maurer, und 17 Männern. Am 22. Juni werden die ersten acht Plätze bei der Landesversammlung der Wiener Grünen gewählt, erst dann wird man wissen, ob Daniela Kickl überhaupt eine realistische Chance auf ein Nationalratsmandat erhalten wird.