Wittmann siegt ++ Eng verliert Gesamtführung

Bachler bei GT Masters in Spielberg Dritter

Der Steirer Klaus Bachler belegte indes im ersten Rennen des ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring in Spielberg den dritten Platz. Gemeinsam mit Partner Timo Bernhard musste er sich am Samstag im Porsche nur Jens Klingmann in einem BMW und David Jahn in einer Corvette geschlagen geben. Lucas Auer landete bei seinem Gastspiel auf Rang acht. Der 24-jährige Tiroler Auer, der heuer die japanische Super Formula bestreitet, und sein schwedischer Partner Jimmy Eriksson waren damit das schnellste Duo aus dem Mercedes-Team.