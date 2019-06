Klimaschutz ist Triebfeder für den Energy-Globe

„Es gibt schon für jedes Umweltproblem eine Lösung“, stellt Wolfgang Neumann, Gründer des Energy-Globe fest. Vor 20 Jahren was das nicht so. „Damals beklagte man sauren Regen oder Waldsterben“, erinnert sich Werner Steinecker, Generaldirektor der Energie AG. Heute geht es um konkrete Lösungen in der Praxis, das macht den Energy-Globe aktueller denn je. „Das 15-jährige Mädel Greta Thunberg hat Klimaschutz auf ihre Wunschliste gesetzt und alle Generationen gehen aktiv mit, das ist beachtlich“, sagt Steinecker. Auch das macht der Umweltpreis sichtbar. Bei der diesjährigen Österreich-Gala, die am Mittwoch im Linzer Power-Tower, stattfindet, werden aus 300 Einreichungen Sieger gekürt.