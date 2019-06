Rapids Sonnleitner fällt mehrere Wochen aus

Das gaben die Hütteldorfer am Samstag bekannt. Sonnleitner wird damit laut Clubangaben auch einen Großteil der Vorbereitung auf die kommende Saison verpassen. Der Trainingsstart bei Rapid ist für 20. Juni angesetzt, die Bundesliga-Saison beginnt am 27./28. Juli. Ob sich die Grün-Weißen neben dem Auftakt im ÖFB-Cup (19.-21. Juli) davor auch in der zweiten Quali-Runde zur Europa League (Hinspiel am 25. Juli) versuchen dürfen, entscheidet sich am Sonntag in Graz.