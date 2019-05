Amazon erleichtert Löschen von Alexa-Aufnahmen

Amazon macht es nach der jüngsten Kritik am Datenschutz bei seiner Sprachassistentin Alexa einfacher, gespeicherte Aufnahmen zu löschen. So kann man das künftig auch per Sprachbefehl erledigen, wie Amazon mitteilte. Dafür soll es ausreichen, zum Beispiel zu sagen: „Alexa, lösche alles, was ich heute gesagt habe.“