Polizei fasste Täter nach Einbruch und Taxiraub

Drei Gauner auf einen Streich hat die Polizei in Klagenfurt in der Nacht zum Mittwoch gefasst: Ein Pärchen hatte sich nach Einbruch, versuchtem Einbruch und Taxiraub in der Wohnung eines Bekannten versteckt. Dummerweise hatte dieser einen Taxler um seinen Fuhrlohn betrogen und die Polizei kam.