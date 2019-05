Wir verlosen Meet&Greet mit Christina Stürmer

Musikfestival in Moosburg

Christl Stürmer stellt ihren Fans bei dieser Gelegenheit auch gleich ihr neues Album vor. Sie hat nach Angaben der Veranstalter von Semtainment aber auch einige alte Hits mit im Gepäck! Los geht’s übrigens am Samstag, 1. Juni, um 19 Uhr auf der Schlosswiese in Moosburg. Einlass ist bereits ab 18 Uhr.10 x 2 KonzertticketsKarten für das Mini-Musikfestival gibt’s bei Ö-Ticket. Stehplatz-Karten kosten 49,90 Euro, „Front of Stage“-Karten 59,90.