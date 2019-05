Betrüger zockten Seniorin bei Kanal-Reinigung ab

Bei einer 89-jährigen Pensionistin in Linz-Urfahr reinigte am 17. Mai 2019 ein Handwerker einer Firma den verstopften Abfluss im Badezimmer. Der Neffe hatte für die Tante die Firma organisiert, rief bei einem Linzer Betrieb an, kam aber über eine 0800er-Nummer zu einer Wiener Firma, die offenbar Für eine halbe Stunde Arbeitszeit verlangte der Mann vorerst 800 Euro.