Firmen werben schon Lehrer der Berufsschulen ab

„Krone“: Wie sehr fordern die veränderten Anforderungen der Unternehmen in der digitalisierten und globalisierten Welt die Berufsschulen?

Klampfer: Viele der Lehren haben engen Kontakt mit den Betrieben, bilden sich ständig weiter und stimmen die Inhalte der Ausbildung auf die Bedürfnisse in der Wirtschaft ab. Das ist wichtig, um am Puls der Zeit zu sein.