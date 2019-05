Schweden zittert sich weiter, Drama um Frankreich

Im ersten von zwei Abstiegsduellen am Montag gab es in Kosice eine Überraschung. Die Franzosen, seit 2008 stets in der A-Gruppe, müssen in die Division 1A. Frankreich führte gegen Großbritannien durch Tore von Anthony Rech (24., 28) und Sache Treille (28./PP) programmgemäß mit 3:0, doch die Briten bewiesen Moral. Dank Treffern von Robert Dowd (35.), Mike Hammond (39.) und Robert Farmer (46.) schaffte der Aufsteiger den Ausgleich, in der Verlängerung besiegelte Ben Davies (63.) den Verbleib in der A-WM. Die Briten sind heuer erstmals seit 25 Jahren in der A-Gruppe und haben erstmals seit 1962 in einem WM-Spiel mehr als zwei Tore erzielt.