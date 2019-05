Im Überlebenskampf ist Team zum Sieg verdammt

Selbst wenn beide Seiten von einer 50:50-Chance sprechen: Der Vorteil liegt eindeutig beim Bader-Team. Ein Blick auf die Kaderlisten spricht Bände: Während Österreichs Kader einen NHL-Crack, sieben Europa-Legionäre und 17-EBEL-Spieler zu bieten hat, stehen in Italiens Kader gleich zehn Aktive von Wipptal, Pustertal, Ritten, Cortina und Asiago: fünf Klubs, die alle in der länderübergreifenden, österreichischen zweiten Liga, der sogenannten Alps Hockey League (AHL), mitspielen! „Einige von uns arbeiten neben dem Eishockey im Hotel oder auch in einer Bank“, klärt Italiens Stürmer Marco Insam auf.