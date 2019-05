Stelzer und Stráská einig: Nein zu Atommüll-Lager

Nicht in Grenznähe

Noch vor dem gemeinsamen Festakt anlässlich 30 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs hat der LH der Kreishauptfrau von Südböhmen, Ivana Stráská, Oberösterreichs Standpunkt in Sachen Atomenergie und Atommüllendlagerung erneut klargemacht. „Wir wollen kein Atommüllendlager in der Nähe unserer Grenze. Und wir werden das auch mit allen uns zustehenden rechtlichen und politischen Mitteln bekämpfen“, so der Landeshauptmann.



Volle Unterstützung der nördlichen Nachbarn

Die Kreishauptfrau betonte, dass auch die Region Südböhmen dieses Atommüllendlager nicht wolle und sie sich auch schon dagegen ausgesprochen habe. Beide vereinten einen intensiven Informationsaustausch in Sachen Atommüllendlager. „Das Verhältnis zu unseren südböhmischen Nachbarn ist ausgezeichnet und auch belastbar. Und auch wenn wir in der grundsätzlichen Frage der Nutzung von Atomkraft bekanntlich unterschiedlicher Meinung sind, so eint uns doch die Haltung gegen das Atommüllendlager.“