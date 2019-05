Felix Neureuther kehrt in den Ski-Zirkus zurück!

Gerade noch hat er sich verabschiedet, schon ist er wieder da: Deutschlands „Kult-Pistenkünstler“ Felix Neureuther mag zwar seine aktive Karriere mit Abschluss der abgelaufenen Saison beendet haben - doch dem Wintersport bleibt der 35-Jährige offenbar doch treu. Anstatt weiterhin zwischen den Slalom-Stangen hindurch zu wedeln, soll Neureuther in Zukunft als Alpin-Experte für die ARD „an den Start“ gehen. Das will zumindest die deutsche „Bild“ in Erfahrung gebracht haben…