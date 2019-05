Naturschutzbund in Sorge: Mähroboter töten Igel

Viele lassen Roboter Abends fahren

In den Gebrauchsanweisungen der Geräte finden sich häufig Hinweise, dass die Mähroboter nicht im Beisein von Kindern und Haustieren arbeiten dürfen – das ist wohl der Grund, dass so viele Gartenbesitzer die Roboter in den Abend- und Nachtstunden fahren lassen.