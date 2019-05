„Zeitraubend, aber wir sind dennoch im Plan“

Voestbrücken-Bypässe

Die am meisten sichtbare Baustelle liegt im Bereich der Mühlkreis Autobahn Knoten-Linz und Knoten-Urfahr. Gebaut werden nicht nur Bypässe, sondern auch Zu- und Abfahrten. Das Erdreich wird auf den Kopf gestellt. In den letzten Wochen entdeckten Bauarbeiter im Baustellenbereich der Voestbrückenerweitung kontaminiertes Material: „Bombenschutt und Baumaterial aus den 1970er Jahren“, sagt Josef Reischl (52), Asfinag-Projektleiter. Die gesetzeskonforme Entsorgung: „Zeitraubend, aber wir sind im Plan“, so Reischl. Am 24. Mai wird der erste Teil der dreiteiligen Bypassbrücke (Westseite) auf ein Schiff gehoben, zum Pfeiler „eingeschwommen“ und dann aufgesetzt. Das gleiche mit dem zweiten Teil: „Am 14. Juni wird der mittlere und letzte Teil montiert.“ Der erste Bypass ist fertig. Insgesamt wird der Sicherheitsausbau der A7 in dem Bereich – Bypässe, Zu- und Abfahrten, Ausbau Hafenstraße – erst 2028 fertig.