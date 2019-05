Rosa Trikot: LASK-Wäsche sorgt für Gesprächsstoff

Spannung vor EL-Finale

Gespannt wird der LASK am 29. Mai zum Europa-League-Finale nach Baku blicken: Sollte Arsenal gegen Chelsea gewinnen, müsste man dort bereits in Runde 2 ran. Und würde man dort scheitern, bekäme der Traum vom großen Geld einen Dämpfer. Man würde aber in der 3. Runde der Europa-League-Quali sein.