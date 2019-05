Oberstes Gericht lässt Sammelklage gegen Apple zu

Aktuell können Anwendungen für die Mobilgeräte nur über Apples App Store geladen werden. Apple überprüft sie und kann sie bei Regelverstößen aus dem App Store verbannen. Der Konzern behält einen Teil der Verkaufserlöse ein, so funktionieren auch andere Plattformen. Deshalb könnte die Entscheidung des Obersten Gerichts auch Verbraucherklagen gegen andere Anbieter auslösen. Apple hatte in dem Verfahren argumentiert, dass iPhone-Besitzer keine Kartellklage einreichen können, weil die App-Entwickler die Preise festlegten. Das Oberste US-Gericht wies den Einspruch am Montag ab. Damit kann das Verfahren seinen Lauf nehmen.