Kabarett-Highlights im Winter erleben

Am 12. November startet Eva Maria Marold in Winden mit ihrem neuen Prgramm „Frauen und Kinder zuerst“ und nimmt das Publikum mit auf eine humovolle und bisweilen ironische Reise auf dem Krezfahrtschiff „Costa Dekadenzia“. Am 13. November folgt Antonia Stabinger in Maria Lanzendorf. Die Comedy Hirten bringen am 15. November in Zillingtal ihr neues Programm „Immer wieder Österreich – das Jubiläumsprogramm“ auf die Bühne. Seit 20 Jahren sind die Stimmenimitatoren nun unterwegs und analysieren in ihrer kabarettistischen Liebeserklärung an Österreich die Eigenheiten der Österreicherinnen und Österreicher. Dabei werden alle großen Söhne und Töchter des Landes parodiert, und es gibt eine Zeitreise durch die österreichische Film- und Fernsehgeschichte.