Kabarett-Highlights im Winter erleben

Kabarettfreunde aufgepasst! Im November und Dezember erwartet Sie eine bunte Mischung aus humorvollen und unterhaltsamen Kabarettabenden. Von bekannten Größen bis hin zu aufstrebenden Talenten – hier ist für jeden etwas dabei. Mit der „Krone“ können Sie Karten für zahlreiche Kabaretts gewinnen.
Am 12. November startet Eva Maria Marold in Winden mit ihrem neuen Prgramm „Frauen und Kinder zuerst“ und nimmt das Publikum mit auf eine humovolle und bisweilen ironische Reise auf dem Krezfahrtschiff „Costa Dekadenzia“. Am 13. November folgt Antonia Stabinger in Maria Lanzendorf. Die Comedy Hirten bringen am 15. November in Zillingtal ihr neues Programm „Immer wieder Österreich – das Jubiläumsprogramm“ auf die Bühne. Seit 20 Jahren sind die Stimmenimitatoren nun unterwegs und analysieren in ihrer kabarettistischen Liebeserklärung an Österreich die Eigenheiten der Österreicherinnen und Österreicher. Dabei werden alle großen Söhne und Töchter des Landes parodiert, und es gibt eine Zeitreise durch die österreichische Film- und Fernsehgeschichte.
Peter und Tekal treten am 24. November in Wien/Simmering und am 28. November in Winden auf. In ihrem Programm „Das höchste Gut“ gehen sie der Frage nach, was im Leben wirklich wichtig ist, und liefern überraschende Antworten.
Humorvolle Highlights im Dezember & Jänner
Im Dezember geht es weiter mit BE Quadrat am 1. Dezember in Wien/Simmering. Flo und Wisch begeistern am 3. Dezember in Winden. Am 4. Dezember sorgen Udo Huber und Markus Hauptmann mit Ihrem 80er-Jahre Kabarett „Play und Rec“ für Stimmung in Bad Sauerbrunn. Den Abschluss im Dezember bildet Kammerhofer Walter am 6. Dezember in Zillingtal.
Auch im Jänner erwartet Sie mit dem Kabarett „Directors Cut“ von Stefan Haider viel Humor, wenn er am 23. Jänner beim Karlwirt in Winden auftritt.
Mitmachen & gewinnen
Teilnahmeschluss ist der 2. November 2025.
