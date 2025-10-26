Eine hell glitzernde Frischzellenkur für die Musik

„Krone“: In einer Zeit, in der Orchester zusperren: Wie kamen Sie auf die Idee, eines zu gründen?

Aleksey Igudesman: Es gibt immer mehr außergewöhnliche Musiker, die stilistisch flexibel sind. Die können nicht nur Klassik oder nur Jazz. Sie sind dynamisch, können sich bewegen, beherrschen mehrere Instrumente, wurden mit verschiedenen Kulturen und Stilen groß. Für diese Talente gibt es eigentlich keinen Platz. Ein weiterer Grund war: Orchester sind eine Institution, die sich 150 Jahre lang nicht verändert hat – so wie die Konzertsituation.