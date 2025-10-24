Flachgauer (61) verlor 178.000 Euro an Betrüger

Um sich diese auszahlen zu lassen, müsse er zuvor jedoch einen gewissen Betrag überweisen. Der 61-Jährige übermittelte dem unbekannten Täter Zugriffscodes für sein Konto. Zwischen 2. und 23. Oktober wurden mehrere Beträge auf Konten in Deutschland und Zypern überwiesen. Nachdem die Ehefrau des Flachgauers die fehlenden Geldbeträge bemerkte und ihren Mann vom Betrug überzeugte, erstattete das Ehepaar Anzeige. Schaden: 178.000 Euro!