Flachgauer (61) verlor 178.000 Euro an Betrüger

Ein 61-jähriger Flachgauer fiel auf dreiste Online-Betrüger herein. Der Mann wollte seine Bitcoins in Euro umwechseln lassen – damit nahm das Unheil seinen Lauf. . .
Im Internet fand er ein angebliches Unternehmen, das sich auf derartige Geschäfte spezialisiert hat. Er schrieb ein Mail dorthin und bekam kurz darauf hin einen Anruf. Ein „Mitarbeiter“ der Firma versicherte ihm, dass seine Bitcoins mittlerweile mehr als eine halbe Million Euro wert seien.
Um sich diese auszahlen zu lassen, müsse er zuvor jedoch einen gewissen Betrag überweisen. Der 61-Jährige übermittelte dem unbekannten Täter Zugriffscodes für sein Konto. Zwischen 2. und 23. Oktober wurden mehrere Beträge auf Konten in Deutschland und Zypern überwiesen. Nachdem die Ehefrau des Flachgauers die fehlenden Geldbeträge bemerkte und ihren Mann vom Betrug überzeugte, erstattete das Ehepaar Anzeige. Schaden: 178.000 Euro!
