Drei Afghanen versteckten sich in einem Lkw

Ein 41-jähriger serbischer Staatsangehöriger hielt in der Nacht vom 9. Mai auf den 10. Mai sein Sattelkraftfahrzeug auf dem Schwerverkehrsparkplatz in Suben an um eine Pause zu machen. In der Nacht gegen 5:30 Uhr verließ eine unbekannte Person den Lkw und überquerte die Fahrbahn in Richtung Einreise, wurde dabei von Polizisten der Rieder Autobahn beobachtet.