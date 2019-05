Müder Alpinist aus Klettersteig gerettet

Tochter stieg alleine ab

Seine Tochter hatte zu diesem Zeitpunkt die letzte schwierige Stelle bereits überwunden und stieg über den markierten Wanderweg ins Tal ab. Die Beiden vereinbarten sich beim Hotel in Weißenbach am Attersee zu treffen. Nachdem der 50-Jährige bis 21.45 Uhr nicht beim vereinbarten Treffpunkt eingetroffen war, erstattete die Tochter beim Bergrettungsdienst Anzeige. Ein Team des Bergrettungsdienstes stieg sogleich in den Klettersteig ein. Gleichzeitig rückte eine Mannschaft der Alpinpolizei Gmunden aus und der Exekutivhubschrauber Libelle FLIR aus Salzburg wurde verständigt. Bereits kurz nach dem Einstieg in den Klettersteig konnte von den Bergrettern Rufkontakt mit dem Vermissten hergestellt werden.