So kommen Sie mit anderen leichter ins Gespräch!

Smalltalk ist keine Zauberei

„Die Kompetenz, ein Gespräch zu führen und interessant zu plaudern kann jeder lernen und ist kein Privileg derer, die es schon in der Kinderstube mitbekommen haben“, so Bleckmann weiter. Die ehemalige Spitzenpolitikerin ist heute Unternehmensberaterin und Expertin für exklusive Karriere-Netzwerke; sie weiß, wie man locker ins Gespräch kommt und überzeugend präsentiert. Als gefragte Rednerin und Dozentin an verschiedenen Fachhochschulen gibt sie ihr Wissen auch in Vorträgen weiter. „Smalltalk ist keine Zauberei“, weißt die Autorin, „sondern eine Summe von Verhaltensweisen, die wir uns aneignen können.“ Dabei müssen wir keinesfalls brillant sein, sondern sollen in erster Linie eines erreichen: sympathisch rüberzukommen.