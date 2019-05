LASK-Angreifer Victor stürmt Richtung Wolfsburg!

Rund zwei Millionen Euro

Und das, obwohl sich der Brasilianer am Sonntag vor einer Woche beim 3:2 in Graz eine Muskelverletzung zugezogen hat, deshalb auch beim Heim-3:0 über den Wolfsberger AC am Sonntag zum Zusehen verdammt war. Und da Victor noch immer nicht trainieren kann, flog er im Gegensatz zu Oliver Glasner – der die Planungen für die kommende Saison vorantrieb – am Dienstag nicht zurück, sondern blieb in der VW-Stadt. Was ein weiters Indiz ist, dass der LASK seinen Torjäger verlieren wird. Laut Gerüchten für rund zwei Millionen Euro.