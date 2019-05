Medea liebt und hasst leidenschaftlich im Heute

Gastdirigent Bruno Weil motiviert schwungvoll das mit Elan musizierende Bruckner Orchester Linz. Das Geschehen auf der Bühne spielt sich neuzeitlich in nüchterner Atmosphäre ab. Die Inszenierung von Guy Montavon versetzt die antike Tragödie rund um Medea - Ikone einer Mutter, Gattin, Rächerin und Kindsmörderin - in die heutige Finanzwelt. Annemarie Woods trägt dem Rechnung, in dem sie alle Darsteller in Business-Kleidung steckt. Sie agieren auf einer eher kühlen, aber nie fantasielosen Bühne.