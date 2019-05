Schul-Terror: Gewalt in Klassen kein Einzelfall

Ist das massive Mobbing eines Lehrers durch seine Schüler an der Wiener HTL Ottakring ein trauriger Einzelfall oder im schlimmsten Fall sogar schon Alltag an unseren Schulen? Lehrerin, „Krone“-Kolumnistin und Autorin Susanne Wiesinger („Kulturkampf im Klassenzimmer“) bezieht in der Spuck-Affäre Stellung.