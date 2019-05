HTL-Kollege: „Das ist die Chance, aufzuwachen!“

„Ich möchte betonen, dass dieser Vorfall ein Einzelfall an unserer Schule ist“, so der Kollege zu Beginn des Gesprächs. Dann folgt das große Aber. Der Schulzweig „Elektrotechnik“ - genau diesen besuchen die beschuldigten Schüler - sei verpönt: „Es ist eine Tatsache, dass in diesem Schulzweig die schwierigen Schüler sitzen“, so der Kollege.