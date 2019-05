Farkas: „Solche Geschichten schreibt der Fußball“

Red Bull Salzburg hat zum fünften Mal in den vergangenen sechs Jahren den ÖFB-Cup gewonnen. Damit könnte man am Sonntag in der Bundesliga mit einem Auswärtssieg bei der Wiener Austria das Double perfektmachen - es wäre das sechste der Vereinshistorie. Eine kleine Sternstunde erlebte im Cup-Endspiel Salzburgs Ersatzmann Patrick Farkas. Fast genau ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss im Ligaspiel gegen Rapid (13. Mai) brachte der 26-Jährige die Elf von Trainer Marco Rose in Führung und war somit Salzburgs „Dosenöffner“. Zudem kam er auch noch auf einen Assist. Sein Traumcomeback nahm allerdings mit Gelb-Rot wegen Kritik ein vorzeitiges Ende in Minute 84 ein vozeitiges Ende.