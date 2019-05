Stadionwald: Freiwillige bekommen Entschädigung

Peter Witasek will wissen: Wie groß sind die Ballen der Bäume?

Bäume mit einem Stammdurchmesser von 18 Zentimeter haben im Schnitt einen Ballen von 90 Zentimeter. Um die Wurzelballen kompakt zu halten, werden sie alle drei bis fünf Jahre umstochen und dann in größeren Abständen neu gesetzt. So können sie sich auch in der Krone gut entwickeln. Für den Stadionwald sind nur solche verschulten Großbäume angekauft worden. Ein großer Baum, den man im Wald ausgräbt, würde derlei nicht aushalten.